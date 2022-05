Der Bund Naturschutz Bayern lehnt eine Aufweichung der Öko-Ziele für die Landwirtschaft wegen des Ukraine-Kriegs ab. Die Delegiertenversammlung des Verbands stimmte am Sonntag in Memmingen in einem Leitantrag dafür, an der von der EU geplanten Stilllegung von vier Prozent Ackerfläche festzuhalten und dieses Ziel nicht wegen des Ukraine-Kriegs aufzugeben. Das berichtete ein Sprecher des Verbands nach der Abstimmung.