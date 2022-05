Auf der Strecke der Brenzbahn zwischen Aalen und Ulm müssen sich Fahrgäste in den kommenden Wochen auf Ausfälle und längere Fahrzeiten einstellen. Wegen Bauarbeiten am Hauptbahnhof in Ulm fallen Züge zwischen Ulm und Langenau (Alb-Donau-Kreis) vom 3. bis 7. Juni aus, wie ein Sprecher der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) am Mittwoch mitteilte.