2018 beendete ein Machtwort von Söder die Debatte um einen dritten Nationalpark in Bayern. Einer der Kandidaten von damals war der Steigerwald. Nun zeigt eine Umfrage, was sich die Bayern wünschen.

Eindeutiges Votum: 73 Prozent der Menschen in Bayern wünschen sich nach einer repräsentativen Umfrage einen dritten bayerischen Nationalpark im Steigerwald. Die Umfrage wurde im Auftrag mehrerer Umweltschutzverbände aus dem Nationalpark Bündnis Bayern, darunter der Bund Naturschutz (BN), Greenpeace und der Landesbund für Vogel- und Naturschutz, in Auftrag gegeben und durch das Institut Kantar Public durchgeführt. Dazu wurden 1004 Personen ab 18 Jahren in Bayern telefonisch befragt. Unter den CSU-Wählerinnen und Wählern fiel die Zustimmung mit 76 Prozent sogar noch größer aus.

"Angesichts der sehr deutlichen Zustimmung erwarten wir von der nächsten Staatsregierung, den Willen der Wählerinnen und Wähler umzusetzen und in der nächsten Legislaturperiode den Nationalpark Steigerwald auf den Weg zu bringen", sagte Helmut Beran, Geschäftsführer beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz am Dienstag bei der Vorstellung der Ergebnisse.

"Wir freuen uns über die überdurchschnittlich hohe Zustimmung der Wählerschaft der CSU zu einem Nationalpark Steigerwald. Dies sollte für die CSU-Führung Anlass sein, von einer Nationalpark-Verhinderungspartei wieder zu einer Nationalpark-Partei zu werden, die sie vor 40 Jahren mit Gründung der beiden bayerischen Nationalparke einmal war", betonte BN-Landeschef Richard Mergner.

Auch mit Blick auf den Schutz von mehr Wäldern fiel das Votum in der Umfrage klar aus: 88 Prozent der Befragten gaben an, sie fänden es sehr gut oder eher gut, wenn mehr Wälder als Naturwälder geschützt würden. Mit Blick auf die Befragten, die bei der Wahl am 8. Oktober zur CSU tendieren, lag die Zustimmung mit 91 Prozent ebenfalls noch höher. Bemerkenswert war zudem, dass sich auch ältere Teilnehmer über 60 Jahren in der Umfrage klar für den Nationalpark (78 Prozent) und mehr Naturwälder (86 Prozent) aussprachen.

Die hohe bayernweite Zustimmung zu einem Nationalpark Steigerwald motiviert uns in unserer Heimatregion Steigerwald weiterhin für einen Nationalpark zu werben", sagte Liebhard Löffler, Vorsitzender des Vereins Nationalpark Steigerwald. Auch in der Steigerwaldregion seien die Zustimmungswerte nach der letzten Umfrage aus dem Jahr 2020 sehr hoch und lägen bei etwa 75 Prozent, und damit ebenso hoch wie in Bayern.

In Bayern gibt es neben dem Nationalpark im Bayerischen Wald auch einen Nationalpark in Berchtesgaden. Im April 2018 hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einer langen Debatte entschieden, dass es auf absehbare Zeit keinen dritten Nationalpark geben werde. Die Idee stammte von seinem Vorgänger Horst Seehofer und hatte in den zur Diskussion stehenden Gebieten - darunter der Spessart, die Rhön, der Steigerwald und die Donau-Region - viele Diskussionen zwischen Kritikern und Befürwortern ausgelöst. Erst kürzlich hatte eine Studie zudem ergeben, dass ein Nationalpark im Steigerwald dem Klimaschutz helfen, das Artensterben eindämmen und die Wirtschaftskraft der Region ankurbeln könnte.