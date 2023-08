Der Vorsitzende des Almwirtschaftlichen Vereins Oberbayern, Josef Glatz, hat sich für einen schnellen Abschuss übergriffiger Wölfe ausgesprochen. Diese müssten "sofort reguliert", also entnommen werden, sagte er am Mittwoch am Rande der Hauptalmbegehung in Oberbayern. Mit Entnahme ist üblicherweise der Abschuss gemeint. Davor hatte der Bayerische Rundfunk über die Forderung berichtet.