Wohl dem, der in den vergangenen Tagen einen Park oder Wald in der Nähe hatte - in der prallen Sonne war die Hitze kaum zu ertragen. Doch die schattenspendenden Bäume müssten besser vor der Motorsäge geschützt werden, fordert der Bund Naturschutz - und legt Zahlen vor.

Trotz ihrer positiven Effekte auf das Klima sind nach Schätzungen des Bund Naturschutz (BN) in den 15 größten Städten des Freistaats in den vergangenen zehn Jahren bis zu 300.000 Bäume gefällt worden. Eine Umfrage in den Kommunen habe ergeben, dass von 2011 bis 2021 mindestens 165.500 Bäume umgesägt worden seien, sagte der BN-Vorsitzende Richard Mergner am Donnerstag in München. Allerdings hätten viele Kommunen nur lückenhaftes Zahlenmaterial vorliegen, weshalb der BN die vorliegenden Daten anhand der Einwohnerzahlen hochrechnete.