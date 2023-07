Die Gegner der Internationalen Automobil Ausstellung (IAA Mobility) wollen auch in diesem Jahr ein Protestcamp in München einrichten. Es soll vom 5. bis 10. September dauern und rund 1500 Personen Platz bieten, wie sie am Dienstag mitteilten. Noch gebe es allerdings keine Genehmigung der Stadt München. Das dortige Kreisverwaltungsreferat (KVR) bestätigte die Gespäche.