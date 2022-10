Digitale Routenvorschläge in Apps und sozialen Netzwerken werden zunehmend zur Herausforderung für den Naturschutz. Weil viele Menschen Freizeiterlebnisse digital teilen und andere dazu animieren, kommt es immer wieder vor, dass sich Tourengeher und Mountainbike-Fahrer auch querfeldein ihren Weg durch sensible Schutzgebiete bahnen. "Der Freizeitdruck auf Schutzgebiete ist besonders in der Ballungsräumen und bei beliebten Ausflugszielen ein Problem", sagte Berthold Langenhorst vom Umweltverband Nabu Hessen. "Wenn App- und Webportal-Nutzer Routenvorschläge finden, die gegen die Regeln in Schutzgebieten verstoßen, sollten sie das den jeweiligen Anbietern melden und auf Änderung der Wanderer-, Geocache- und Mountainbike-Routen dringen."