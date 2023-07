Sie suchen nach Blattverlusten, Schäden und verletzten Baumstämmen: Experten werden in den kommenden Wochen erneut die Gesundheit der Wälder in Bayern überprüfen. Bis August sehen sie sich rund 17.000 Bäume an. Dabei sollen auch die Folgen der Trockenheit im Jahr 2022 erfasst werden. "In der Klimakrise ist es wichtiger denn je, dass wir regelmäßig die Gesundheit der Bäume in ganz Bayern untersuchen", teilte Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) am Montag in München mit.