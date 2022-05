Bayerns Forstministerin Michaela Kaniber (CSU) spricht sich für eine aktive Bewirtschaftung der deutschen Wälder aus. «Wir können es uns nicht leisten, durch immer neue Nutzungseinschränkungen in unseren Wäldern ausgerechnet den umwelt- und klimafreundlichsten aller Rohstoffe auszubremsen - heimisches Holz», teilte die Politikerin am Sonntag mit Blick auf die Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern mit. Diese nimmt am Montag den Wald in den Blickpunkt.