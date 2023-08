Ein Auto hat in München einen mit seinen beiden Töchtern radelnden Vater erfasst. Die beiden Mädchen im Alter von vier und sechs Jahren seien bei dem Unfall schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ihr 46 Jahre alter Vater sei leicht verletzt worden. Die Ursache für den Unfall am Mittwoch blieb zunächst unklar.