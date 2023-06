Ein Motorradfahrer ist in Oberfranken von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 70-Jährige war am Freitagabend mit seiner Maschine bei Hollfeld (Landkreis Bayreuth) unterwegs, als ein entgegenkommendes Auto auf seine Fahrspur geriet, wie die Polizei mitteilte. Der 52-jährige Autofahrer stieß frontal mit dem Motorrad zusammen. Der Motorradfahrer erlag nach vergeblicher Reanimation noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Warum der Autofahrer in den Gegenverkehr geriet, ist noch unklar.