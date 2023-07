Ein Autofahrer hat sich in einem Kreisverkehr mit seinem Wagen überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Der 40-Jährige soll vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und dabei mit hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr nahe Windsbach (Landkreis Ansbach) gefahren sein, teilte die Polizei mit. Dort überschlug sich der Wagen in der Nacht auf Mittwoch und blieb 30 Meter von der Straße entfernt auf dem Dach liegen. Der Rettungsdienst brachte den Mann schwer verletzt ins Krankenhaus.