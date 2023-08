Am Rande des Fußball-Bundesligaspiels in Augsburg hat sich aus der Dienstwaffe eines Polizeibeamten ein Schuss gelöst. Drei Polizisten erlitten ein Knalltrauma, weitere Verletzte gab es nicht. Ein Polizeifahrzeug und ein Fan-Bus wurden beschädigt. Der Schuss löste sich am Samstagnachmttag gegen Ende des Spiels in einem abgetrennten Bereich auf dem Stadiongelände, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen habe sich der Schuss unabsichtlich gelöst.