Ein Fahrradfahrer ist in Stetten (Landkreis Unterallgäu) mutmaßlich mit seinem Rad gegen einen umgestürzten Baum gefahren und an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Stetten und Laubers war in der Nacht zu Mittwoch ein umgestürzter Baum gemeldet worden, kurz darauf entdeckte ein Autofahrer daneben einen leblosen Menschen, wie die Polizei am Morgen mitteilte.