Ein 51-Jähriger ist in München unter einem Bus eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Der Mann sei am Samstagabend an einer Haltestelle zunächst aus dem Bus ausgestiegen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Während der 70-jährige Busfahrer losfuhr, versuchte der Mann direkt vor dem Bus die Fahrbahn zu überqueren. Der Bus erfasste den 51-Jährigen, der stürzte und unter dem vorderen Teil des Busses eingeklemmt wurde. Nach Angaben der Feuerwehr hoben Einsatzkräfte die Vorderachse des Fahrzeugs mit einem Hebekissen an, um den eingeklemmten Mann zu befreien. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus.