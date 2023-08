Eine Großmutter ist mit ihrem Auto, in dem auch ihre Enkel gesessen haben, in Unterfranken frontal mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geriet die 79-Jährige am Montag in Würzburg mit ihrem Auto aus zunächst unklarer Ursache in den Gegenverkehr. Nach dem Zusammenstoß habe sich der Wagen überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben.