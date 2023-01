Ein Jugendlicher ist an einem Bahnhof im Landkreis Freising von einem Zug erfasst und am Fuß schwer verletzt worden. Der 16-Jährige lief am Freitagabend gemeinsam mit einem 17-Jährigen über die Gleise in Eching, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Beim Hochklettern auf den Bahnsteig erfasste der Zug dann den 16-Jährigen - der Ältere blieb unverletzt. Der 16-Jährige wurde noch am selben Abend in einem Krankenhaus notoperiert.