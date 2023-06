Eine Achtjährige ist in München von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 63 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das acht Jahre alte Mädchen soll sich am Mittwoch auf einem Gehsteig im Stadtteil Aubing befunden haben und von dort aus auf die Fahrbahn gelaufen sein. Die 63-Jährige erfasste das Kind mit ihrem Auto. Ein Rettungsdienst brachte das schwer verletzte Mädchen in ein Krankenhaus.