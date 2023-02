Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem Auto auf der B472 bei Marktoberdorf im Landkreis Ostallgäu ist eine 78-Jährige tödlich verletzt worden. Ihr 81 Jahre alter Ehemann erlitt lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Freitagnachmittag mit seinem Wagen auf die Bundesstraße gefahren und hatte dabei offensichtlich einen von links kommenden Lastwagen übersehen, der Vorfahrt hatte. Der Lkw-Fahrer versuchte nach Angaben der Polizei noch auszuweichen, krachte aber dennoch in die Fahrerseite des Autos. Die Beifahrerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Ihr Mann wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.