Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos ist in der Oberpfalz ein 61-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Wagen nach Polizeiangaben am Samstag bei Cham aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn der B20 gekommen und in ein entgegenkommendes Fahrzeug gefahren. Der 61-Jährige aus dem Landkreis Schwandorf erlitt tödliche Verletzungen.