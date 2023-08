Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Berchtesgadener Land sind am Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Der Unfall passierte auf der Staatsstraße 2104 zwischen Berg und Schign in der Gemeinde Saaldorf-Surheim, wie die Polizei am Abend mitteilte. Eine 29-Jährige fuhr in Richtung Freilassing, ein 61-Jähriger kam ihr entgegen. Ihre Fahrzeuge stießen zusammen und kamen im angrenzenden Feld beziehungsweise an einem Baum zum Stehen.