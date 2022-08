Bei einem Unfall auf einer Baustelle in München ist ein Bauarbeiter schwer verletzt worden. Ein Betonteil sei am Dienstagvormittag umgefallen und habe den 47-Jährigen eingeklemmt, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Noch bevor Einsatzkräfte am Unfallort im Ortsteil Hasenbergl eintrafen, hoben andere Arbeiter mit dem Kran das Betonteil wieder an, um den Verletzten zu befreien. Ein Notarzt kümmerte sich dann um den Mann, der in eine Klinik gebracht wurde. Der Unfallhergang wird noch ermittelt.