Eine Deutsche ist am Sonntag beim Aufstieg auf die Verpeilspitze in den Ötztaler Alpen in Österreich rund 50 Meter über steiles Gelände auf ein Felsband abgestürzt. Die 57-Jährige wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ihr Begleiter rief den Notruf und stieg zu seiner Kletterpartnerin ab. Die Frau wurde per Tau mit einem Hubschrauber geborgen und in ein Krankenhaus gebracht.