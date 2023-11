Bei einem Unfall im Ostallgäu sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 54 Jahre alter Autofahrer geriet am Donnerstagvormittag aus zunächst unklarer Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte. Auf der Bundesstraße 12 in Richtung Kaufbeuren zwischen den Anschlussstellen Geisenried und Altdorf stieß er mit dem Auto eines 81-Jährigen zusammen.