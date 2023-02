Zwei Autofahrer sind bei einem Zusammenstoß ihrer Wagen in Unterfranken schwer verletzt worden. Ein weiterer Mann erlitt leichte Verletzungen, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Demnach wollte ein 55-Jähriger Autofahrer am Montagabend auf einer Landstraße bei Zell am Main (Landkreis Würzburg) die Spur wechseln und stieß dabei mit dem Auto eines 29-Jährigen zusammen.

Das Auto des 29-Jährigen wurde daraufhin in den Gegenverkehr geschleudert und prallte dort frontal gegen den Wagen eines 21-Jährigen. Beide waren nach dem Zusammenstoß schwer verletzt in ihren Autos eingeklemmt, sodass die Feuerwehr sie befreien musste. Der 55-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Rettungskräfte brachten alle Drei in umliegende Krankenhäuser. Die Straße blieb bis zum Abschluss der Unfallaufnahme komplett gesperrt.