Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß mehrerer Autos auf der Bundesstraße 20 bei Cham in der Oberpfalz verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam bei dem Unfall am Samstagnachmittag außerdem ein Hund ums Leben, der sich im Kofferraum eines der Autos befand.