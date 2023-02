Ein Reisebus mit 32 Passagieren aus Niederbayern ist am späten Samstagabend in Österreich verunglückt. Ein 31 Jahre alter Mann kam nach Angaben der Polizei ums Leben, mehrere weitere wurden teils verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht, darunter der 51-jährige Busfahrer. Der Bus kam aus dem Raum Passau.