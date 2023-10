Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall in München gestorben. Die zunächst unbekannte Frau war am Samstagabend nahe des Lerchenauer Sees auf die Straße gelaufen, wo es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 38-jährigen Fahrers kam. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erlag die Fußgängerin im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Gegen den 38 Jahre alten Mann wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Unfallhergang und zur Identität der Frau.