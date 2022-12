Ein seit zwei Tagen auf dem Main in Würzburg querstehendes Güterschiff ist am Sonntag frei geschleppt worden. Ein neuer Versuch habe zum Erfolg geführt, sagte ein Sprecher der Stadt Würzburg. Unter anderem sei man mit mehreren und stärkeren Booten an die Sache herangegangen. Zudem sei mehr Platz zum Rangieren geschaffen worden.