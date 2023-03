Zwei Patienten aus einem Krankentransport-Fahrzeug sind bei einem Frontalzusammenstoß in Oberfranken ums Leben gekommen. Der 69 Jahre alte Mann und die 95 Jahre alte Frau seien am Mittwochmittag in dem Kleinbus in Richtung Selb (Landkreis Wunsiedel) gefahren worden, teilte die Polizei mit. Auf der Staatsstraße wollte ein entgegenkommender Fahrer eines Geländewagens abbiegen und stieß aus noch ungeklärten Gründen mit dem Patienten-Transporter zusammen.