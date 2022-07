Ein 57-jähriger Lastwagenfahrer ist auf der Autobahn 96 schwer verletzt worden, weil sein Fahrzeug umgekippt ist. Der Mann habe am Mittwoch bei der Autobahn-Anschlussstelle Bad Wörishofen in Fahrtrichtung Lindau in einer Kurve die Kontrolle über den Lkw verloren, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug stürzte auf die linke Seite und schlitterte über die Fahrbahn. Ersthelfer befreiten den 57-Jährigen, indem sie die Windschutzscheibe einschlugen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war zunächst unklar. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.