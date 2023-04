Ein Mann ist in Unterfranken bei Arbeiten durch ein Dach gebrochen und schwer verletzt worden. Er sei in Himmelstadt (Landkreis Main-Spessart) beim Renovieren seines Hofdachs etwa drei Meter in die Tiefe auf ein Treppengeländer gestürzt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Danach sei er am Mittwoch zunächst verletzt auf dem Boden liegen geblieben. Der Rettungsdienst brachte den 55-Jährigen schwer verletzt in eine Klinik. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei vom Donnerstag nicht.