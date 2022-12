Ein Mann ist mit einem Lastwagen in München gegen eine Straßenlaterne gefahren und gestorben. Ursache für den Unfall im Stadtteil Obersendling sei nach ersten Erkenntnissen vermutlich eine internistische Erkrankung, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zeugen und Polizisten hätten den 54-Jährigen geborgen und vor Ort versucht, ihn zu reanimieren. Der Mann starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelte am Dienstag weiter zum Unfallhergang.