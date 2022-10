Eine 20-Jährige hat im Landkreis Rottal-Inn gleich drei Radfahrer mit ihrem Auto erfasst und teils schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge habe die Frau die in gleiche Richtung fahrende dreiköpfige Familie am Montagnachmittag wegen der tief stehenden Sonne übersehen, teilte die Polizei am Abend mit. Durch den Zusammenprall seien alle drei Familienmitglieder gestürzt.