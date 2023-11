Ein Radlader ist im Landkreis Dillingen an der Donau in einen Baggersee gerollt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, parkte der Radlader bei Binswangen bei einem Kieswerk. Aus bislang unbekannter Ursache machte das Fahrzeug sich selbständig und rollte rückwärts in den See. Dort kippte der Radlader um, so dass er mithilfe eines Autokrans von einem Abschleppunternehmen und der Feuerwehr aufwändig geborgen werden musste. Bei dem Vorfall am Donnerstag entstand ein Sachschaden von rund 80.000 Euro.