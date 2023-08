Wegen eines herabgestürzten Stromkabels ist ein Radfahrer in Ingolstadt leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 64 Jahre alter Mann am Sonntagabend mit seinem Fahrrad auf einem Radweg unterwegs, auf dem derzeit Bauarbeiten stattfinden. Über dem Fahrradweg war ein Stromkabel gespannt - eigentlich hoch genug, um problemlos zu passieren.