Eine deutsche Urlauberin ist in Österreich von ihrem eigenen Auto vor den Augen ihres Mannes überrollt und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte das Paar aus der Oberpfalz einen kurzen Zwischenstopp auf einem Parkplatz in Mühlbach am Hochkönig eingelegt. Nach dem Aussteigen ging die 78-Jährige zum Kofferraum, während ihr Ehemann noch durch das offene Fenster den Motor abstellen wollte. Plötzlich habe das Fahrzeug rückwärts zu rollen angefangen, so die Polizei weiter. Die Frau wurde rund sechs Meter mitgeschleift und anschließend überrollt. Trotz mehrerer Wiederbelebungsversuche starb sie an der Unfallstelle.