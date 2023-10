Ein Autofahrer hat sich in der Oberpfalz mit seinem Wagen mehrfach überschlagen und dabei lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 45-Jährige am Sonntag mit seinem Auto bei Ebermannsdorf (Landkreis Amberg-Sulzbach) in einer Kurve von der Straße abgekommen. Nach dem Unfall blieb der Wagen in einem Feld liegen. Rettungskräfte bargen den Fahrer.