Ein Regionalzug hat ein Auto auf einem Bahnübergang im mittelfränkischen Dietersheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) erfasst. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hat der Fahrer am Freitagabend den unbeschrankten Bahnübergang offenbar überquert, ohne zu schauen. Demnach hat der Zug das Auto im Heckbereich getroffen. Zwei Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt. Eine dritte Person blieb unverletzt.