Nach dem Zugunglück mit vier Toten bei Garmisch-Partenkirchen ist die Bergung der Fahrgäste Polizeiangaben zufolge abgeschlossen. «So weit wir das überblicken können, sind alle Menschen aus dem Zug geborgen», sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Rettungskräfte würden die Waggons des entgleisten Zuges aber sicher noch einmal in Ruhe durchsuchen. «In so einem Bereich zu arbeiten, ist nicht ungefährlich», sagte der Sprecher.