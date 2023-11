Ein Mann ist nach einem schweren Arbeitsunfall in einem Kuhstall in Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu) gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fanden Kollegen den 62 Jahre alten landwirtschaftlichen Helfer am Freitagabend bewusstlos und schwer verletzt in dem Stall. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch seinen Verletzungen.