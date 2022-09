Aquaplaning hat in Unterfranken zu mehreren Unfällen mit Schwerverletzten geführt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es auf der A3 und der A7 am Sonntagmorgen insgesamt zu acht Unfällen. Durch den Starkregen gerieten auf der A3 sieben Autos bei Kleinlangheim (Landkreis Kitzingen) ins Schleudern und stießen gegen die Leitplanken. Einige durchbrachen einen Wildschutzzaun und prallten gegen Bäume. Dabei wurden mehrere Menschen schwer verletzt. Auf der A7 verlor zudem ein 55-Jähriger bei Schweinfurt die Kontrolle über sein Auto, kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals. Er wurde mit Kopf- und Schulterverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.