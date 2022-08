Thüngersheim in Unterfranken ist für den Weinanbau bekannt - nun hat die Gemeinde den Deutschen Preis für Denkmalschutz bekommen. Am Montag gab das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz die zwölf Gewinner für 2022 bekannt. Die "Silberne Halbkugel" ist die höchste Auszeichnung in diesem Bereich und würdigt ehrenamtliches Engagement für die Denkmalpflege in Deutschland.