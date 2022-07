Ein Transporter rauscht in ein Stauende. Durch die Wucht des Aufpralls werden drei weitere Autos ineinandergeschoben und Menschen verletzt. Ein 13-Jähriger in einem der Pkw hat Glück im Unglück.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn A3 bei Waldaschaff (Landkreis Aschaffenburg) sind sechs Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Ein 24-Jähriger sei mit seinem Kleintransporter in ein Stauende gefahren, das sich nach einem kleineren Unfall Richtung Nürnberg gebildet habe, berichtete das Polizeipräsidium Unterfranken am Sonntag in Würzburg. Durch den Aufprall wurden drei weitere Fahrzeuge aufeinandergeschoben. Die Autobahn Richtung Nürnberg war nach dem Unfall am Samstagabend vier Stunden lang vollständig gesperrt.