Ein Mann hat im unterfränkischen Niederwerrn (Landkreis Schweinfurt) mit einer Schreckschusspistole mehrfach in die Luft geschossen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein Anwohner die Tat am Samstagmittag beobachtet und der Polizei gemeldet. Der Täter war bereits polizeilich bekannt. Zunächst war unklar, ob es sich um eine echte Schusswaffe handelte, mehrere Streifen fahndeten nach dem Mann.