Ein falscher Notruf mit einer angeblich bedrohten Frau hat zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungsdienst in Schweinfurt geführt. Die vermeintliche Anruferin legte auf, bevor die Einsatzkräfte in Unterfranken weitere Informationen erhalten konnten, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Daraufhin sei eine Suchaktion gestartet worden. Die Polizei konnte allerdings die Nummer des Anrufers schnell ermitteln und stellte fest, dass es sich um einen 11-jährigen Jungen handelte, der zusammen mit zwei Freundinnen am Samstag den Notruf missbraucht hatte. Es werde momentan geprüft, ob die Kosten des Einsatzes in Rechnung gestellt werden können, hieß es.