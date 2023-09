Mit einem Gottesdienst wollen die Menschen im unterfränkischen Lohr am Main am heutigen Dienstag Abschied von einem getöteten 14-Jährigen nehmen. Wie viele Trauernde am Nachmittag in die römisch-katholische Stadtpfarrkirche St. Michael kommen werden, konnte Stadtpfarrer Sven Johannsen am Vormittag nicht abschätzen: "Es gibt 400 Sitzplätze. Ich gehe davon aus, dass die Kirche voll wird." Geplant sei eine deutsch-italienische Eucharistie-Feier. Er selbst werde für die aus Italien angereiste Familie des Opfers italienisch sprechen. "Es wird eine klassische Messe vom Ritus her, wie es die Familie aus ihrer Heimat kennt."

Nach der rund einstündigen Veranstaltung in zwei Sprachen können die Menschen auf dem Friedhof am Sarg des 14-Jährigen Abschied nehmen. Geplant sei unter anderem, ein Lied für den Toten zu spielen. Zudem sollen 14 Luftballons als Symbol für jedes Lebensjahr des Getöteten in den Himmel steigen. Der Leichnam wird nach Angaben des Pfarrers später verbrannt, die Beisetzung soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Der Jugendliche soll am vergangenen Freitag von einem Gleichaltrigen nahe einem Schulzentrum erschossen worden sein. Die Hintergründe der Tat in der Kleinstadt im Landkreis Main-Spessart sind bisher nicht öffentlich bekannt. Der Verdächtige sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Er soll das Opfer mit der Pistole eines Nachbarn getötet haben.