Bei 25 Grad und in der prallen Sonne ist ein knapp zweijähriges Kind auf der B26 bei Hösbach (Landkreis Aschaffenburg) in einem Auto eingesperrt gewesen. Die 37-jährige Mutter habe am Mittwoch auf der Bundesstraße angehalten, um ihre schreiende Tochter zu beruhigen, so die Polizei am Donnerstag. Nachdem sie ausgestiegen war, verriegelte sich das Auto - Schlüssel und Handy der Frau lagen noch im Wagen. Grund für die verriegelten Türen sei vermutlich ein technischer Defekt.