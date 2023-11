Im Harz stürmte es am Donnerstag stärker als erwartet. Eine junge Mutter aus Bayern wurde am Rammelsberg von einem Baum getroffen - und starb.

Eine Frau aus Bayern ist am Rammelsberg im Harz durch einen umstürzenden Baum tödlich verletzt worden. Die 46-Jährige erlag noch vor Ort ihren Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Frau war laut einem Feuerwehrsprecher mit ihrem Ehemann und ihren beiden kleinen Kindern in der Nähe eines Ausflugslokals unterwegs. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Der Rammelsberg ist ein mehr als 600 Meter hoher Berg am Nordrand des Harzes, in der Nähe von Goslar. In der Region tobte das Orkantief "Emir" (international: Ciaran) laut Feuerwehr deutlich stärker als erwartet.