Aufgrund eines Gewitters mit Starkregen sind Feuerwehren in Unterfranken in der Nacht zum Donnerstag zu Dutzenden Einsätzen ausgerückt. Straßen seien überflutet worden, Keller vollgelaufen und Bäume umgestürzt, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Bayerischer Untermain in Aschaffenburg. Verletzte hat es nach ersten Informationen der Polizei keine gegeben.

Schwerpunkt der Einsätze sei um Mitternacht in der Region um Aschaffenburg gewesen, sagte ein Sprecher des Präsidiums Unterfranken am Donnerstag. Die Leitstelle sprach am Morgen von einer dreistelligen Zahl an Einsätzen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Mittwochabend vor Gewittern mit Starkregen und Sturmböen vor allem in Teilen Frankens gewarnt.